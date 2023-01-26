Ученый назвал версию происхождения приближающегося к Земле астероида

Астероид 2023 BU, который пролетит на расстоянии в 3100 километров от Земли, что является рекордно близким, может оказаться космическим мусором, сообщают «Известия» со ссылкой на научного сотрудника Института прикладной математики имени Келдыша Леонида Еленина.
Он отталкивался в своей гипотезе из нетипичной для астероидов скорости 2023 BU.
«Скорость астероида составляет всего 3,1 км/c, что нетипично для астероидов, сближающихся с Землей. Для выброса с поверхности Луны, наоборот, это очень высокая, запредельная скорость. Поэтому вполне вероятно, что 2023 BU является космическим мусором», — сказал эксперт.
Он намерен проверить свое утверждение во время максимального сближения астероида — как ожидается, небесное тело приблизится к Земле 26 января. Еленин планирует лично фотометрировать прохождение небесного тела, и проанализировать все доступные измерительные данные коллег.
Специалист не исключил, что, судя по траектории движения, 2023 BU может оказаться космическим аппаратом, запускавшимся с Земли в пространство между Землей и Солнцем.
По словам открывателя астероида, астронома Геннадия Борисова, 2023 BU максимально приблизится к Земле около 3.00 мск 27 января. В это время его можно будет наблюдать в Южном полушарии.
Небесное тело интересно тем, что его удалось открыть за пять дней до максимального сближения с Землей. Пролет таких объектов случается раз в несколько десятилетий. Более удаленные астероиды пролетают по несколько раз в год.