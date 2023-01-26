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49 минут назад

Ученый назвал версию происхождения приближающегося к Земле астероида

Елена Прошина

Астероид 2023 BU, который пролетит на расстоянии в 3100 километров от Земли, что является рекордно близким, может оказаться космическим мусором, сообщают «Известия» со ссылкой на научного сотрудника Института прикладной математики имени Келдыша Леонида Еленина.

Ученый назвал версию происхождения приближающегося к Земле астероида
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отталкивался в своей гипотезе из нетипичной для астероидов скорости 2023 BU.

«Скорость астероида составляет всего 3,1 км/c, что нетипично для астероидов, сближающихся с Землей. Для выброса с поверхности Луны, наоборот, это очень высокая, запредельная скорость. Поэтому вполне вероятно, что 2023 BU является космическим мусором», — сказал эксперт.

Он намерен проверить свое утверждение во время максимального сближения астероида — как ожидается, небесное тело приблизится к Земле 26 января. Еленин планирует лично фотометрировать прохождение небесного тела, и проанализировать все доступные измерительные данные коллег.

Специалист не исключил, что, судя по траектории движения, 2023 BU может оказаться космическим аппаратом, запускавшимся с Земли в пространство между Землей и Солнцем.

По словам открывателя астероида, астронома Геннадия Борисова, 2023 BU максимально приблизится к Земле около 3.00 мск 27 января. В это время его можно будет наблюдать в Южном полушарии.

Небесное тело интересно тем, что его удалось открыть за пять дней до максимального сближения с Землей. Пролет таких объектов случается раз в несколько десятилетий. Более удаленные астероиды пролетают по несколько раз в год.

Наука и техника,Леонид Еленин,Геннадий Борисов,
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