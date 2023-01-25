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18 минут назад

В США бывший прокурор призвал ограничить влияние всех технологических компаний

Ferra.ru

Бывший генеральный прокурор США Уильям Барр призвал Конгресс ограничить власть всех крупных технологических корпораций. По его словам, 2023 год должен стать временем устранения последствий доминирования техногигантов на рынках США.

В США бывший прокурор призвал ограничить влияние всех технологических компаний
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Барр отметил, что Google, Amazon, Apple и другие технологические компании имеют слишком большое влияние на рыночные процессы и заняли, если не монопольное положение, то оказывают серьёзное влияние на коммерческий сектор через поисковые системы, операционные системы и социальные сети.

Также Барр заявил, что с его мнением согласны обе партии, но Конгресс уже много лет не хочет или не может повлиять на ситуацию. Барр призвал законодателей «действовать быстро, чтобы запретить техногигантам несправедливо использовать своё доминирующее положение на других рынках».

Наука и техника,Уильям Барр,Amazon,Google,Apple,
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