В Иране нашли древнюю керамическую мастерскую

Иранские археологи обнаружили остатки мастерской по производству керамики, которую отнесли к III тысячелетию до нашей эры. Раскопки проводились на территории провинции Керман в местности Джирофт, сообщает Arkeonews.

Фото: Mir24.tv Mir24.tv

Ученые из Тегеранского университета во время исследований обнаружили большое количество сосудов и украшений. Очевидно, пришедшие в негодность изделия направляли в мастерскую для повторной переработки. Их могли использовать для изготовления бус или подвесок.

Джирофт считается одним из самых важных центров древнего мира. На 400-километровом участке реки Хелиль-Руд обнаружили 85 объектов, указывающих на наличие развитой для своего времени цивилизации.

Найденные учеными артефакты отличались необычным оформлением. Среди них были замысловатые фигурки животных, как домашних, так и диких, человеческие скульптуры. Также были обнаружены ювелирные изделия, оружие, доски для настольных игр с декором из сердолика и лазурита.

Ученые продолжают исследовать участок. Согласно их предположениям, цивилизация из Джирофта могла быть не менее могущественной, чем месопотамская.