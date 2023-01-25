Эксперт назвал причины падения цен на iPhone в России

Смартфоны iPhone в России упали в цене за счет ряда факторов, заявил аналитик MForum Analytics Алексей Бойко, передает агентство «Прайм».

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По его словам, речь идет о налаживании поставок по схеме параллельного импорта, переходе российских граждан на смартфоны на операционной системе Android, а также об общем падении спроса на данный вид гаджетов.

На «Яндекс Маркете» смартфон iPhone 14 Pro, у которого объем памяти составляет 128 ГБ, доступен по цене в 86 099 рублей. В начале текущего месяца стоимость данной модели стартовала от 90 тысяч рублей.

Ранее портал Patently Apple сообщил, что компанией Apple была запатентована технология, с помощью которой можно будет избежать повреждений на экране будущего складного iPhone. На гаджет будут клеить специальную пленку - она защитит экран от появления трещин при складывании.

До этого стало известно, что руководство компании Apple решило отказаться от специальных вырезов для камеры на дисплеях («челок») во всех четырех моделях iPhone 15. Вместе с тем обычным моделям iPhone 15 дадут вырез Dynamic Island, присутствующий на моделях Pro и Pro Max.