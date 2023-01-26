Apple начала продавать восстановленные iPhone 13 со скидкой

Apple запустила продажи восстановленных смартфонов серии iPhone 13 в европейских странах по сниженной цене. Об этом сообщает портал Macrumors.

Так, жителям ЕС стали доступны восстановленные iPhone 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max, которые можно купить на 15% дешевле по сравнению с новой моделью. При этом базовый восстановленный iPhone 13 купить пока невозможно. Вскоре восстановленные смартфоны серии iPhone 13 вслед за Европой поступят в продажу в США.

Восстановленные iPhone — это бывшие непродолжительное время в употреблении устройства, в которых Apple заменяет основные компоненты. Такие устройства поставляются с новым аккумулятором, корпусом, в новой коробке и с новым комплектным кабелем для зарядки. На такие смартфоны также распространяется гарантия. Как заявляет Apple, восстановленные компанией гаджеты проходят тщательную проверку и очистку, и в большинстве случаев они практически неотличимы от совершенно новых устройств.