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22 минуты назад

Apple начала продавать восстановленные iPhone 13 со скидкой

Газета.Ruиещё 2

Apple запустила продажи восстановленных смартфонов серии iPhone 13 в европейских странах по сниженной цене. Об этом сообщает портал Macrumors.

Так, жителям ЕС стали доступны восстановленные iPhone 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max, которые можно купить на 15% дешевле по сравнению с новой моделью. При этом базовый восстановленный iPhone 13 купить пока невозможно. Вскоре восстановленные смартфоны серии iPhone 13 вслед за Европой поступят в продажу в США.

Восстановленные iPhone — это бывшие непродолжительное время в употреблении устройства, в которых Apple заменяет основные компоненты. Такие устройства поставляются с новым аккумулятором, корпусом, в новой коробке и с новым комплектным кабелем для зарядки. На такие смартфоны также распространяется гарантия. Как заявляет Apple, восстановленные компанией гаджеты проходят тщательную проверку и очистку, и в большинстве случаев они практически неотличимы от совершенно новых устройств.

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Apple представила серию iPhone 13 в сентябре 2021 года. На данный момент компания все еще продает модели iPhone 13 и 13 mini, однако приобрести новый iPhone 13 Pro и 13 Pro Max уже невозможно. Таким образом, восстановленные устройства — единственная возможностью купить данные модели в официальном магазине компании.

Наука и техника,Видео,Apple,ЕС,
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