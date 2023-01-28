Что нужно знать о HDMI eARC или как получить Hi-End звук от телевизора

Если вы сравнительно недавно купили телевизор, то могли заметить, что способ подключения аудиосистемы изменился. Раньше самым распространенным стандартом был HDMI ARC — но теперь его постепенно смещает HDMI eARC, появившийся одновременно с HDMI 2.1. Портал Trusted Reviews рассказывает все, что нужно знать о eARC.

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Что такое HDMI eARC

eARC (Enhanced Audio Return Channel) — это протокол передачи звука между устройствами, подключенными по разъему HDMI; например, между телевизором и саундбаром или проигрывателем. eARC отличается стандартного протокола HDMI ARC возможностью передачи несжатого аудио между устройствами за счет расширенной пропускной способности. eARC поддерживает звук в качестве 24 бит/192 кГц, несжатый 5.1, 7.1 и 32-канальный звук, а также Dolby Atmos и DTS:X. Иными словами, этот протокол призван повысить качество звучания для домашних кинотеатров.

Что нужно для eARC

Прежде всего, вам понадобится проигрыватель и хороший ресивер, поддерживающий eARC. Это единственный способ ощутить его настоящие преимущества: без обоих компонентов вы не сможете достичь максимального битрейта. Помимо этого, вам нужно будет соединить устройства высокоскоростным или ультравысокоскоростным HDMI кабелем, которые обеспечивают скорость передачи информации до 37 гигабит в секунду.

Для чего еще нужен eARC

eARC предназначен для передачи аудио-информации, но это не все, на что он способен. Он также позволяет телевизорам отправлять данные для синхронизации звука, что позволяет избежать десинхронизации аудио и картинки. Еще eARC может отправлять телевизору регулярные сигналы «пульса», чтобы устройство автоматически смогло приглушить встроенные колонки при подключении внешней аудиосистемы.

Задержка и проблемы совместимости eARC