Ученые придумали, как превратить землю в огромный телескоп

Ученые предложили использовать оптоволоконные кабели для создания обширной сети для наблюдения за всей поверхностью Земли. Как сообщает Sciencealtert.com, 1,2 млн километров проводов, проложенных в океанах и морях, могут использоваться совместно со спутниками для отслеживания штормов, землетрясений, движения судов и китов.

Мониторинг может осуществляться с помощью датчиков, которые могут замерять любые изгибы кабелей, вызванные звуковыми или физическими волнами. Для этого специальное устройство посылает импульс света по оптоволокну, затем точно измеряя любое отклонение луча. Таким образом, ученые могут обнаружить движение и установить его источник, проанализировав место и силу его искривления.

На практике исследователям уже удалось использовать технологию в 2020 году, когда команда из Норвежского университета науки и технологий (NTNU) смогла отследить китов, услышав более 800 издаваемых ими звуков через подводный кабель длиной в 120 километров. Кроме того, они засекли и сильный шторм на расстоянии в 13 тыс. километров.

Аргументом в пользу этого метода является большое распространение оптоволоконных кабелей. Сейчас на дне океанов проложено более 1,2 млн километров проводов, которые используются для связи.

«Это может стать глобальной обсерваторией, меняющей правила игры в науках об океане и Земле», — говорит геофизик Мартин Ландре.