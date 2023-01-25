Ученые выяснили, насколько был развит мозг у динозавров

Ученые из американского Университета Вандербильта, расположенного в Нэшвилле, предположили, что по крайней мере некоторые из видов динозавров обладали развитым мозгом: по когнитивным способностям он сравним с современными приматами. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Когда человечество открыло окаменелости динозавров, их долгое время считали допотопными животными. В прямом смысле слова: полагали, что это останки тех недостойных зверей, которых Ной не взял на борт ковчега во время библейского всемирного потопа.

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Массовый интерес к динозаврам в современном обществе возник относительно недавно – после выхода на экраны в 1993 году фильма Стивена Спилберга "Парк юрского периода". Этот и последующие фильмы франшизы сложили в умах публики образ древних ящеров как гигантских безмозглых машин для убийства – за очень редкими исключениями.

Со временем ученые открывали все новые детали строения динозавров, самой впечатляющей из которых стало наличие перьев. Сегодня настал черед мозгов: похоже, огромные пернатые ящерицы были вовсе не такими тупыми.

Проблема с изучением мозга динозавров заключается в том, что исследовать-то, собственно говоря, нечего. Мягкие ткани не сохраняются так долго, и фоссилизации (замещения минералами) с ними не происходит. Все, что есть у палеонтологов, – это окаменевшие черепные коробки, да и те не всегда целые. По полостям в них можно было бы судить о размере мозга, но, во-первых, этот показатель мало говорит о когнитивных способностях, а во-вторых, даже у современных видов мозг не всегда занимает череп целиком.

Научное издание Journal of Comparative Neurology опубликовало статью, авторы которой подошли к задаче принципиально новым способом. Они попытались подсчитать плотность нейронов в коре головного мозга динозавров – области, важной для выполнения интеллектуальных задач. У современных млекопитающих и птиц плотность этих нейронов намного выше, чем у нынешних рептилий. Птицы – это потомки (а точнее, выжившая ветвь) теропод, хищных динозавров, к которым относился, например, тираннозавр. Было бы логично предположить, что некоторые приемы сравнительной птичьей анатомии подойдут и для древних ящеров.

Основываясь на оценках массы мозга, полученных с помощью компьютерной томографии черепов динозавров, и большой базе данных о массе мозга птиц и рептилий, исследователи вывели формулу зависимости плотности нейронов от массы тела. Выяснилось, что мозг теропода подчиняется тем же правилам, что и у теплокровных птиц (например, страусов), а мозг зауроподов (таких как брахиозавр) больше похож на мозг современных хладнокровных рептилий.

Тероподы были намного сообразительнее, чем принято считать. Например, у 6-метрового алиорамуса, жившего на территории современной Монголии 70 миллионов лет назад, было около 1 миллиарда корковых нейронов – примерно столько же, сколько у современных обезьян-капуцинов. А в 300-граммовом мозге огромного тираннозавра, из-за которого он и приобрел репутацию тупицы, содержалось 3,3 миллиарда нейронов – больше, чем у нынешних павианов!

Конечно, это не сравнить с человеком, только в одной коре мозга которого примерно 16 миллиардов нервных клеток, но и безмозглым тираннозавра теперь не назовешь.

Приматы – одни из самых развитых животных на Земле. Те же капуцины способны использовать и даже изготавливать инструменты: они скалывают камни до появления острых краев, чтобы потом вскрывать ими скорлупу орехов и панцири ракообразных. Ученые осторожно предполагают, что и динозавры (по крайней мере, некоторые из них) могли использовать инструменты, жить в социуме и даже передавать знания из поколения в поколение.