В Ираке нашли печи и «холодильник» возрастом 4700 лет

В южной части древнего города-государства ученые обнаружили квадратную яму с шестью печами для керамики. Также были найдены и другие признаки сжигания, в том числе и поверхность с отходами гончарного производства, покрытую пеплом.

Фото: Courtesy of Lagash Archaeological Project Courtesy of Lagash Archaeological Project

Количество печей в Лагаше таково, что у исследователей возник вопрос, занимались ли жители обжигом глины в частном порядке или производством владело государство.

Кроме этого, во время раскопок была найдена таверна, которую датируют приблизительно 2700 г. до н. э. По словам Холли Питтман, профессора факультета истории искусств Пенсильванского университета, это была частично веранда, частично кухня. На территории «таверны» были найдены скамьи, печь, остатки сосудов для хранения, в которых все еще оставалась пища. Также были найдены частично сохранившиеся горшки – зиры, работающие по принципу холодильника. Они поддерживали прохладу за счет испарения воды.