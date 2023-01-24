«На шаг ближе к Марсу»: NASA испытает ядерный двигатель

NASA и Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) объявили о сотрудничестве в области создания и демонстрации ядерного теплового ракетного двигателя, который позволит в будущем отправлять миссии на Марс. Об этом сообщается на сайте американского Федерального ведомства.
Отмечается, что ядерный двигатель представят на космическом корабле DRACO, который разрабатывается в рамках одноименной программы. Она предполагает создание демонстрационной ракеты для гибких окололунных операций.
«NASA будет работать с нашим долгосрочным партнером DARPA над разработкой и демонстрацией передовой технологии ядерного теплового двигателя, которую планируют провести уже в 2027 году. С помощью этой новой технологии астронавты смогут путешествовать в дальний космос и обратно быстрее, чем когда–либо, что является важным шагом на пути к отправке миссий на Марс», — сказал глава NASA Билл Нельсон.
Предполагается, что ядерный двигатель позволит значительно сократить время полета, что является самым важным в отправке людей на Марс, поскольку длительные полеты требуют большого количества припасов и более надежных систем, а также создают риски для астронавтов.