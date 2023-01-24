«На шаг ближе к Марсу»: NASA испытает ядерный двигатель

«NASA будет работать с нашим долгосрочным партнером DARPA над разработкой и демонстрацией передовой технологии ядерного теплового двигателя, которую планируют провести уже в 2027 году. С помощью этой новой технологии астронавты смогут путешествовать в дальний космос и обратно быстрее, чем когда–либо, что является важным шагом на пути к отправке миссий на Марс», — сказал глава NASA Билл Нельсон.