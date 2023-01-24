В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
36 минут назад

«На шаг ближе к Марсу»: NASA испытает ядерный двигатель

Елена Прошина

NASA и Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) объявили о сотрудничестве в области создания и демонстрации ядерного теплового ракетного двигателя, который позволит в будущем отправлять миссии на Марс. Об этом сообщается на сайте американского Федерального ведомства.

«На шаг ближе к Марсу»: NASA испытает ядерный двигатель
Фото: NASANASA

Отмечается, что ядерный двигатель представят на космическом корабле DRACO, который разрабатывается в рамках одноименной программы. Она предполагает создание демонстрационной ракеты для гибких окололунных операций.

«NASA будет работать с нашим долгосрочным партнером DARPA над разработкой и демонстрацией передовой технологии ядерного теплового двигателя, которую планируют провести уже в 2027 году. С помощью этой новой технологии астронавты смогут путешествовать в дальний космос и обратно быстрее, чем когда–либо, что является важным шагом на пути к отправке миссий на Марс», — сказал глава NASA Билл Нельсон.

Предполагается, что ядерный двигатель позволит значительно сократить время полета, что является самым важным в отправке людей на Марс, поскольку длительные полеты требуют большого количества припасов и более надежных систем, а также создают риски для астронавтов.

Наука и техника,Билл Нельсон,DARPA,NASA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители