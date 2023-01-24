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1 час назад

Ученые РАН обнаружили восемь потенциальных экзопланет

Москва24

Ученые Российской академии наук с помощью роботизированного телескопа зафиксировали восемь новых потенциальных экзопланет, передает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Института космических исследований (ИКИ) РАН Льва Зеленого.

Обнаружены восемь потенциальных экзопланет
Фото: depositphotos/milanguccidepositphotos/milangucci

По его словам, это случилось впервые в истории наблюдений российских исследователей. Еще с 2020 года в специальной астрофизической обсерватории академии ученые проводят наблюдения на 50-сантиметровом телескопе.

Исследователи хотят найти экзопланеты с помощью метода транзитной фотометрии. Подобный подход используется для получения зависимости блеска звезды от времени.

Ранее астроном Геннадий Борисов заявил, что 26 января мимо Земли пролетит астероид диаметром 5–6 метров. Ему уже дали название – 2023 BU.

Ученый подчеркнул, что астероид неопасен для планеты, так как пролетит в нескольких тысячах километров от поверхности.

Наука и техника,Геннадий Борисов,Лев Зеленый,РАН,
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