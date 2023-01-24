Обнаружены восемь потенциальных экзопланет

Ученые Российской академии наук с помощью роботизированного телескопа зафиксировали восемь новых потенциальных экзопланет, передает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Института космических исследований (ИКИ) РАН Льва Зеленого.

Фото: depositphotos/milangucci depositphotos/milangucci

По его словам, это случилось впервые в истории наблюдений российских исследователей. Еще с 2020 года в специальной астрофизической обсерватории академии ученые проводят наблюдения на 50-сантиметровом телескопе.

Исследователи хотят найти экзопланеты с помощью метода транзитной фотометрии. Подобный подход используется для получения зависимости блеска звезды от времени.

Ранее астроном Геннадий Борисов заявил, что 26 января мимо Земли пролетит астероид диаметром 5–6 метров. Ему уже дали название – 2023 BU.