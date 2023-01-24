Новый вид муравья обнаружили в калининградском янтаре

Возраст находки, как отмечают ученые, около 33,9–37,8 миллиона лет — это самый древний и первый известный ископаемый вид данного рода. Сегодня в мире насчитывается всего шесть видов муравьёв рода Manica. Ранее насекомое встречалось только в горах Европы, Кавказа, Северной Америки и Японии. Однако Калининградская область не входит в ареал этих насекомых. История существования рода насчитывает около 40 млн лет. Обнаруженный в янтаре ископаемый муравей — древнейший его представитель, известный науке.