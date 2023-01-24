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1 час назад

В калининградском янтаре обнаружили новый вид муравья Manica andranna возрастом 38 млн лет

Kaskad.tv

Ученые Санкт-Петербургского университета в кусочке калининградского янтаря нашли новый вид муравья рода Manica.

Новый вид муравья обнаружили в калининградском янтаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Возраст находки, как отмечают ученые, около 33,9–37,8 миллиона лет — это самый древний и первый известный ископаемый вид данного рода. Сегодня в мире насчитывается всего шесть видов муравьёв рода Manica. Ранее насекомое встречалось только в горах Европы, Кавказа, Северной Америки и Японии. Однако Калининградская область не входит в ареал этих насекомых. История существования рода насчитывает около 40 млн лет. Обнаруженный в янтаре ископаемый муравей — древнейший его представитель, известный науке.

Kaskad.tv

«Описанный нами вид — Manica andrannae — можно с большой вероятностью считать предком некоторых современных таксонов муравьев из крупнейшего подсемейства Myrmicinae. Это первая настолько древняя находка данного рода в ископаемом состоянии и первая такая находка в Европе», — сказал исследователь СПбГУ Дмитрий Жарков.

Классифицировали находку с помощью компьютерной микротомографии. Ученые детально оцифровали муравья и создали его 3D-модель, что позволило полностью изучить все признаки ископаемого.

Наука и техника,Дмитрий Жарков,
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