Новый вид муравья обнаружили в калининградском янтаре

Ученые Санкт-Петербургского университета в кусочке калининградского янтаря нашли новый вид муравья рода Manica.
Возраст находки, как отмечают ученые, около 33,9–37,8 миллиона лет — это самый древний и первый известный ископаемый вид данного рода. Сегодня в мире насчитывается всего шесть видов муравьёв рода Manica. Ранее насекомое встречалось только в горах Европы, Кавказа, Северной Америки и Японии. Однако Калининградская область не входит в ареал этих насекомых. История существования рода насчитывает около 40 млн лет. Обнаруженный в янтаре ископаемый муравей — древнейший его представитель, известный науке.
«Описанный нами вид — Manica andrannae — можно с большой вероятностью считать предком некоторых современных таксонов муравьев из крупнейшего подсемейства Myrmicinae. Это первая настолько древняя находка данного рода в ископаемом состоянии и первая такая находка в Европе», — сказал исследователь СПбГУ Дмитрий Жарков.
Классифицировали находку с помощью компьютерной микротомографии. Ученые детально оцифровали муравья и создали его 3D-модель, что позволило полностью изучить все признаки ископаемого.