VK теперь представлена на всех российских платформах Bug Bounty

VK разместила свою программу по поиску уязвимостей на платформе BugBounty[.]ru. Теперь круг замкнулся — VK представлена на всех трех подобных российских площадках: BugBounty[.]ru, Standoff 365 Bug Bounty и BI.ZONE Bug Bounty.

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Багхантерам BugBounty.ru предлагаются все те же 27 проектов VK, размещенных на двух других платформах. Речь о соцсетях ВКонтакте и Одноклассники, электронной почте Mail.ru, RuStore и других сервисах.

За каждую выявленную уязвимость исследователи безопасности могут получить вознаграждения от трех тысяч до 1,8 миллиона рублей. Сумма зависит от уровня критичности угрозы.

“Продуктами VK пользуются миллионы человек, поэтому наша обязанность и важнейший приоритет — обеспечить максимально высокий уровень защищенности сервисов и пользовательских данных”, — комментирует новость вице-президент, директор по информационной безопасности VK Алексей Волков.

По его словам, подключение программы bug bounty ко всем трем отечественным платформам по поиску уязвимостей позволяет привлечь максимальное количество исследователей в области безопасности к тестированию защищённости проектов.

В 2022 году VK приняла более 750 отчетов, общий объем выплат превысил 13 миллионов рублей, добавил Волков.

“Мы рады, что ведущий игрок российского ИТ-рынка появился на нашей площадке”, — говорит основатель Bugbounty.ru Лука Сафонов.

У первой российской площадки bug bounty обширное комьюнити багхантеров, она отвечает всем современным требованиям bug bounty-платформ и активно наращивает свою функциональность, продолжает Сафронов.

“Мы уверены, что наша платформа станет дополнительным инструментом безопасности при создании продуктов и развития инфраструктуры VK”, — заключает топ-менеджер.

Напомним, летом VK разместил свою публичную программу на платформе Standoff 365 Bug Bounty разработки Positive Technologies. В октябре компания отчиталась о трехмиллионных выплатах багхантерам.