В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
5 минут назад

Российский «Скиф-Д» испытали на орбите

Lenta.ru

Первый спутник проекта «Сфера» — космический аппарат «Скиф-Д» — защитит орбитально-частотный ресурс. Об этом в Telegram-канале сообщил «Роскосмос».

Российский «Скиф-Д» испытали на орбите
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поставленные к настоящему моменту задачи выполнены, характеристики соответствуют проектным», — отметили в госкорпорации.

В «Роскосмосе» уточнили, что испытания космического аппарата продлятся до ноября, а результаты тестов спутника будут отправлены в Международный союз электросвязи для защиты орбитально-частотного ресурса.

В ноябре генеральный директор «Информационных спутниковых систем» (ИСС) Евгений Нестеров заявил, что штатную группировку «Скиф» начнут развертывать в 2025 году.

У Млечного Пути выявили уникальную особенность

Спутник «Скиф-Д» был запущен на ракете «Союз-2.1б» с космодрома Восточный в октябре.

Наука и техника,Евгений Нестеров,ИСС им. академика Решетнева,Роскосмос,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители