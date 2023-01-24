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24 минуты назад

Оригинальный белорусский спутник может быть запущен в 2025 году

Российская Газета

Сразу по нескольким направлением осуществляется комическая программа в научных центрах белорусской Академии наук. Выступая во вторник на пресс-конференции, глава НАН Владимир Гусаков сообщил, в частности, что его коллеги уже работают над стопроцентно белорусским спутником. А, говоря о сроках его возможного старта, добавил, что он может быть запущен уже в 2025 году.

Оригинальный белорусский спутник может быть запущен в 2025 году
Фото: iStockiStock

Во-первых, по словам академика, коллектив ученых "работает над новым совместным с Россией космическим аппаратом с разрешением 0,35 метра. А параллельно идет кропотливая работа над новым абсолютно оригинальным белорусским космическим аппаратом". Кстати, он может быть даже изготовлен чуть раньше совместного проекта, пояснил ученый.

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Если совместный с Союзным государством запуск запланирован на 2028 год, то белорусский спутник может выйти на орбиту на три года раньше. "На спутнике стопроцентная белорусская комплектация - съемочное оборудование, электроника", - уточнил Гусаков.

Как уже сообщал "СОЮЗ", на околоземной орбите работают белорусский космический аппарат дистанционного зондирования Земли, спутник связи "Белинтерсат-1" и образовательный наноспутник BSU Sat-1 Белгосуниверситета.

Кстати, глава НАН анонсировал и начало подготовки белорусского космонавта к полету на МКС в ближайшем месяце. Он напомнил, что в республике был проведен "большой конкурс, рассмотрено около двух тысяч заявок. И в результате - названы шесть претенденток".

В их числе Марина Василевская и Виктория Фидрус - бортпроводники авиакомпании "Белавиа", Дарья Михнюк - судебный эксперт из Брестской области, Ольга Герасимова - врач из Барановичей, Анастасия Ленкова - детский хирург и Ольга Мастицкая - сотрудник академического Института физико-органической химии.

Первый критерий остается без изменений еще с гагаринских стартов - здоровье: требуется выносливость, готовность к сложнейшим условиям. Претендентки прошли медкомиссию и в Минске, и в России. "Но полетит, конечно же, одна. Поэтому все они проходят дальнейшее тестирование, а с февраля начнется подготовка белорусского космонавта для космического полета. Если ничего не поменяется, то старт на МКС планируется осенью", - рассказал Гусаков, подчеркнув, что предстоящий полет в космос подтверждает имидж Беларуси как космической державы с высоким уровнем науки.

Наука и техника,Ольга Герасимова,Владимир Гусаков,РАН,
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