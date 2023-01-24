Глава Роспатента: в 2022 году поступило 27 тысяч заявок на изобретения

В 2022 году в Роспатент поступило 27 тыс. заявок на изобретения, 70% - от российских разработчиков. Об этом рассказал руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Из - за сложившейся геополитической ситуации для нас кардинально ничего не изменилось. Российские компании продолжают регистрировать собственные разработки в России и за рубежом", - сообщил он в ходе пресс-конференции в РИА Новости.

Тем не менее Зубов отметил, что некоторым предпринимателям пришлось из - за санкций поставить на паузу свою деятельность. Однако, в целом в Роспатенте наблюдают увереный рост. Так, по словам Зубова В 2022 году наметились и положительные тенденции в отдельных технологических областях.Разработки в области хирургии выросли на 45%, технологии инструментальной диагностики заболеваний приросли на 32%.

Вся эта положительная динамика достигнута именно за счет российских заявок на изобретения. Прирост составил более 20% по заявкам на программное обеспечение, а по товарным знакам около 5%. Ключевыми областями в области защиты брендов он назвал фармацевтику, бытовую химию, электронику и хлебобулочные изделия.