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13 минут назад

Google созвала экстренное совещание из-за чат-бота ChatGPT

Мария Иванова

Издание The New York Times сообщает, что в прошлую пятницу основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин созвали экстренное совещание с высшим руководством корпорации, чтобы обсудить проблему ChatGPT — новый чат-бот от OpenAI может угрожать поисковому движку Google.

Google созвала экстренное совещание из-за чат-бота ChatGPT
Фото: WikipediaWikipedia

Бот ChatGPT, запущенный в конце ноября 2022 года, ошарашил мир своей способностью поддерживать разговор, отвечать на разные вопросы, создавать текст в различных стилях, помогать в программировании и другими навыками. Теперь Google срочно пытается сократить отставание от конкурента: CEO Сундар Пичаи объявил «код красный» в сфере ИИ-разработок.

Согласно The New York Times, в течение 2023 года Google рассчитывает представить более 20 новых продуктов и продемонстрировать новую версию своего поискового движка с функциями чат-бота. По словам собеседника издания, бывшего директора по разработкам Google, корпорация находится в «значительно уязвимом» положении, т.к. ChatGPT показал, как может выглядеть совершенно новый опыт пользования поисковиками.

Наука и техника,Ларри Пейдж,Сергей Брин,Google,
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