Google созвала экстренное совещание из-за чат-бота ChatGPT

Издание The New York Times сообщает, что в прошлую пятницу основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин созвали экстренное совещание с высшим руководством корпорации, чтобы обсудить проблему ChatGPT — новый чат-бот от OpenAI может угрожать поисковому движку Google.

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Бот ChatGPT, запущенный в конце ноября 2022 года, ошарашил мир своей способностью поддерживать разговор, отвечать на разные вопросы, создавать текст в различных стилях, помогать в программировании и другими навыками. Теперь Google срочно пытается сократить отставание от конкурента: CEO Сундар Пичаи объявил «код красный» в сфере ИИ-разработок.