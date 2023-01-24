В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
2 часа назад

У учёных на Антарктиде появился интернет благодаря Starlink

Ferra.ru

Стало известно, что Starlink добилась значительного прогресса в обеспечении интернет-подключения к удалённым районам Антарктиды. Благодаря этому учёные, работающие на отдалённых полевых участках в тундре сообщают о наличии у них доступа к Интернету.

У ученых в Антарктиде появился интернет благодаря Starlink
Фото: Interesting EngineeringInteresting Engineering

Сообщается, что для успешного и постоянного подключения к некоторым из самых труднодоступных частей Антарктиды компании пришлось воспользоваться лазерной сетью. Оптическая космическая лазерная сеть использует лазеры для передачи данных между спутниками в созвездии, в отличие от связи со станциями на Земле.

К слову, таким же образом Starlink подключила к Интернету отдалённые районы Канады, Австралии и Антарктиды.

Отметим, что успех детища Илона Маска в Антарктиде является важной вехой для компании SpaceX. На сегодняшний день на низкой околоземной орбите работают более 3380 спутников Starlink, но в планах компании запустить 29 988 спутников Starlink, уже нового поколения.

Наука и техника,SpaceX,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители