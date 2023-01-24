У ученых в Антарктиде появился интернет благодаря Starlink

Стало известно, что Starlink добилась значительного прогресса в обеспечении интернет-подключения к удалённым районам Антарктиды. Благодаря этому учёные, работающие на отдалённых полевых участках в тундре сообщают о наличии у них доступа к Интернету.
Сообщается, что для успешного и постоянного подключения к некоторым из самых труднодоступных частей Антарктиды компании пришлось воспользоваться лазерной сетью. Оптическая космическая лазерная сеть использует лазеры для передачи данных между спутниками в созвездии, в отличие от связи со станциями на Земле.
К слову, таким же образом Starlink подключила к Интернету отдалённые районы Канады, Австралии и Антарктиды.
Отметим, что успех детища Илона Маска в Антарктиде является важной вехой для компании SpaceX. На сегодняшний день на низкой околоземной орбите работают более 3380 спутников Starlink, но в планах компании запустить 29 988 спутников Starlink, уже нового поколения.