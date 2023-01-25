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34 минуты назад

В Telegram на macOS добавили поддержку категорий для эмодзи

Газета.Ruиещё 2

В бета-версии Telegram для macOS появилась панель с группировкой эмодзи на категории. Об этом сообщает канал Beta Info.

В Telegram упростят поиск нужных смайликов
Фото: ТАССТАСС

В Beta-версии Telegram для macOS в поисковой строке панели эмодзи появилось разделение на несколько категорий, отвечающих за чувства и эмоции. Среди них «Любовь», «Одобрение», «Неодобрение», «Поддержка», «Смех» и другие виды эмодзи.

Отмечается, что навигация по таким категориям значительно упростит поиск нужного смайлика как среди стандартных, так и среди кастомных пользовательских эмодзи.

При этом информации о появлении нововведения в версиях для Android, iOS и Windows пока нет. Также неизвестно, когда группировка эмодзи станет доступна пользователям стабильной версии Telegram на macOS.

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