В Telegram упростят поиск нужных смайликов

В бета-версии Telegram для macOS появилась панель с группировкой эмодзи на категории. Об этом сообщает канал Beta Info.

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В Beta-версии Telegram для macOS в поисковой строке панели эмодзи появилось разделение на несколько категорий, отвечающих за чувства и эмоции. Среди них «Любовь», «Одобрение», «Неодобрение», «Поддержка», «Смех» и другие виды эмодзи.

Отмечается, что навигация по таким категориям значительно упростит поиск нужного смайлика как среди стандартных, так и среди кастомных пользовательских эмодзи.