Появилось фото компьютера Лукашенко

Компьютер белорусского производства Horizont появился в кабинете президента Белоруссии Александра Лукашенко. Фото монитора с логотипом "Н" и клавиатуры на президентском столе разместил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул Первого" в понедельник.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В минувшую пятницу в ходе посещения выставки научно-технических достижений "Беларусь интеллектуальная" Лукашенко анонсировал, что в его кабинете технику Apple заменят на отечественный компьютер.

телеграм-канал "Пул Первого"

Предложение пользоваться белорусским компьютером поступило от одного из белорусских блогеров, который в своем сообщении отметил, что такую замену оценили бы белорусы и не только они. Белорусскому заводу Horizont поручили сделать монитор и системный блок.

Белорусский завод Horizont ранее начал массовое производство и продажу первых отечественных ноутбуков модели H-book MAK4. Белорусские специалисты отмечали, что это отечественная разработка, созданная на основе передового опыта и технологий, и по своему качеству и производительности она сравнима с именитыми брендами.