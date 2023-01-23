Появилось фото компьютера Лукашенко

Компьютер белорусского производства Horizont появился в кабинете президента Белоруссии Александра Лукашенко. Фото монитора с логотипом "Н" и клавиатуры на президентском столе разместил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул Первого" в понедельник.
В минувшую пятницу в ходе посещения выставки научно-технических достижений "Беларусь интеллектуальная" Лукашенко анонсировал, что в его кабинете технику Apple заменят на отечественный компьютер.
Предложение пользоваться белорусским компьютером поступило от одного из белорусских блогеров, который в своем сообщении отметил, что такую замену оценили бы белорусы и не только они. Белорусскому заводу Horizont поручили сделать монитор и системный блок.
Белорусский завод Horizont ранее начал массовое производство и продажу первых отечественных ноутбуков модели H-book MAK4. Белорусские специалисты отмечали, что это отечественная разработка, созданная на основе передового опыта и технологий, и по своему качеству и производительности она сравнима с именитыми брендами.
По информации пресс-службы Министерства промышленности Белоруссии, на текущий момент холдинг разработал более 80 моделей ноутбуков и начал их серийное производство. Лукашенко представил первый отечественный ноутбук 1 сентября 2022 года. Он поставил задачу обеспечить локализацию белорусских компьютеров Horizont на 70%.