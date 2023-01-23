Ученые назвали лучшую защиту от коронавируса

Исследователи канадского Университета Калгари выяснили, что лучшей защитой от коронавируса в настоящее время является гибридный иммунитет. Результаты научной работы они опубликовали в журнале The Lancet Infectious Diseases.

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Отмечается, что авторы осуществили метаанализ когортных, перекрестных и исследований «случай-контроль», посвященных коронавирусной инфекции и связанному с нею иммунитету.

В выборку в общей сложности вошли 26 исследований. В 11 из них сообщалось об иммунитете после перенесенной инфекции, в 15 - о защитной роли гибридного иммунитета.

Уточняется, что гибридный иммунитет возникает у человека после того как он проходит полный курс вакцинирования и переносит коронавирусную инфекцию. По данным ученых, порядок не имеет принципиального значения.

Специалисты выяснили, что предшествующая инфекция вызывает иммунитет, который на протяжении 12 месяцев остается на 74,6% эффективным против тяжелого течения инфекции. При этом защита против повторной инфекции снижается до 24,7%.

По данным ученых, эффективность гибридного иммунитета против госпитализации или тяжелого заболевания составила на 12-й месяц 97,4%, а против реинфекции - 41,8%.