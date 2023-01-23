В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
12 минут назад

Ученые назвали лучшую защиту от коронавируса

Илья Родин

Исследователи канадского Университета Калгари выяснили, что лучшей защитой от коронавируса в настоящее время является гибридный иммунитет. Результаты научной работы они опубликовали в журнале The Lancet Infectious Diseases.

Ученые назвали лучшую защиту от коронавируса
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что авторы осуществили метаанализ когортных, перекрестных и исследований «случай-контроль», посвященных коронавирусной инфекции и связанному с нею иммунитету.

В выборку в общей сложности вошли 26 исследований. В 11 из них сообщалось об иммунитете после перенесенной инфекции, в 15 - о защитной роли гибридного иммунитета.

Уточняется, что гибридный иммунитет возникает у человека после того как он проходит полный курс вакцинирования и переносит коронавирусную инфекцию. По данным ученых, порядок не имеет принципиального значения.

Специалисты выяснили, что предшествующая инфекция вызывает иммунитет, который на протяжении 12 месяцев остается на 74,6% эффективным против тяжелого течения инфекции. При этом защита против повторной инфекции снижается до 24,7%.

"Самый заразный и уходит от иммунного ответа": что известно о новом штамме коронавируса "Кракен"

По данным ученых, эффективность гибридного иммунитета против госпитализации или тяжелого заболевания составила на 12-й месяц 97,4%, а против реинфекции - 41,8%.

Вместе с тем, подчеркнули исследователи, не следует специально заражаться вирусом. Он может повлиять на организм непредсказуемым образом.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители