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14 минут назад

Рядом с Землей пролетит пятиметровый астероид

Елена Прошина

Российский астроном Геннадий Борисов заявил, что 26 января 5-метровый астероид «2023 BU» пролетит поблизости от Земли. Об этом сообщает РИА «Новости».

Рядом с Землей пролетит пятиметровый астероид
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Пару дней назад появился такой астероид в моих наблюдениях, я отправил данные в Центр малых планет, информацию об обнаружении астероида выложили на международную страницу подтверждения Центра малых планет. Несколько обсерваторий наблюдали его… Ему дали предварительное обозначение "2023 BU"», – рассказал Борисов.

Он также добавил, что диаметр «2023 BU» составляет примерно 5-6 метров. Кроме того, Борисов утверждает, что астероид обладает достаточной яркостью, чтобы жители южного полушария смогли его увидеть в любительские телескопы.

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При этом астроном подчёркивает, что никакой угрозы «2023 BU» скорее всего, не представляет, поскольку он пролетит на расстоянии в несколько тысяч километров от Земли и имеет слишком маленький размер.

«Потенциально опасные астероиды – более 150 метров диаметром», – заверил Борисов.

Ранее международная группа учёных объяснила загадку троянских астероидов Юпитера.

Наука и техника,Геннадий Борисов,
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