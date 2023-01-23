В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
48 минут назад

Стало известно, что россияне ищут в Википедии

Елена Прошина

По данным аналитической компании Similarweb, ежедневно на сайт Википедии заходит 1,6 млн россиян. Энциклопедия занимает 16 место среди самых популярных сайтов у жителей России. «Тинькофф-журнал» изучил 500 популярных статей Википедии в период с 2017 по 2022 год, чтобы узнать, какие статьи пользуются наибольшей популярностью у россиян.

Стало известно, что россияне ищут в Википедии
Фото: 123rf.com123rf.com

Так, среди персон первое место занимает президент России Владимир Путин. Статью о нем за 6 последних лет посетили 30,3 млн раз. На втором месте — Елизавета II (19,4 млн), на третьем — Екатерина II (11,7 млн). Также популярны Иосиф Сталин, Криштиану Роналду и Александр Пушкин.

Самым популярным сериалом у россиян стал «Игра престолов» (12,4 млн), 12,2 млн просмотров собрала статья «Кинематографическая вселенная Marvel». Про сагу о Гарри Поттере прочитали 11,04 млн раз, а о «Звездных войнах — 10,4 млн.

Россиян также интересует Чемпионат мира по футболу-2018, статью о нем прочитали 2,8 млн раз, а о ЧМ-2014 — 1,8 млн. Среди видеоигр самая читаемая статья о серии Call of Duty, ее открывали около 7,6 млн раз.

Microsoft остановит продажи Windows 10

В 2020 году популярными стали статьи «Пандемия COVID-19» и «Коронавирусы»: более 10 млн и 7,5 млн просмотров за год соответственно. При этом в 2022 году их популярность сократилась в 29 раз.

Наука и техника,Елизавета II,Криштиану Роналду,Гарри Поттер,Владимир Путин,Microsoft,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители