Стало известно, что россияне ищут в Википедии

По данным аналитической компании Similarweb, ежедневно на сайт Википедии заходит 1,6 млн россиян. Энциклопедия занимает 16 место среди самых популярных сайтов у жителей России. «Тинькофф-журнал» изучил 500 популярных статей Википедии в период с 2017 по 2022 год, чтобы узнать, какие статьи пользуются наибольшей популярностью у россиян.

Фото: 123rf.com 123rf.com

Так, среди персон первое место занимает президент России Владимир Путин. Статью о нем за 6 последних лет посетили 30,3 млн раз. На втором месте — Елизавета II (19,4 млн), на третьем — Екатерина II (11,7 млн). Также популярны Иосиф Сталин, Криштиану Роналду и Александр Пушкин.

Самым популярным сериалом у россиян стал «Игра престолов» (12,4 млн), 12,2 млн просмотров собрала статья «Кинематографическая вселенная Marvel». Про сагу о Гарри Поттере прочитали 11,04 млн раз, а о «Звездных войнах — 10,4 млн.

Россиян также интересует Чемпионат мира по футболу-2018, статью о нем прочитали 2,8 млн раз, а о ЧМ-2014 — 1,8 млн. Среди видеоигр самая читаемая статья о серии Call of Duty, ее открывали около 7,6 млн раз.