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29 минут назад

5 полезных горячих клавиш в Microsoft Outlook

Мария Иванова

Почтовый клиент Microsoft Outlook — незаменимая вещь для обмена деловой почтой, но при большой нагрузке он может сильно тормозить работу. Да, клиент обладает широким функционалом и множеством полезных мелочей, но из-за них иногда сложно ориентироваться в разных окнах. Портал SlashGear рассказал о пяти сочетаниях горячих клавиш, которые повысят вашу продуктивность в Microsoft Outlook.

5 сочетаний клавиш, которые значительно упростят работу в Microsoft Outlook
Фото: MicrosoftMicrosoft

Ctrl+R — мгновенный ответ на письмо

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Если вы один из тех, кому по работе приходится рассылать сотни электронных писем в день, то вы наверняка уже давно овладели методом слепой печати. Сочетание горячих клавиш Ctrl+ R сэкономит вам еще больше времени: при нажатии в окне письма они сразу открывают окно ответа. Предупреждаем заранее — Ctrl + R отправляет ответ лишь на один адрес почты, даже если в рассылке указано несколько получателей. Если вы хотите отправить ответ сразу всем, используйте сочетание клавиш Ctrl + Shift + R.

Ctrl + Shift + M — отправить новое письмо

Интерфейс Microsoft Outlook — не самый интуитивный на свете, особенно когда вам позарез нужно найти какую-то конкретную кнопку. Создание новых писем иногда непросто отыскать в нагромождении иконок, поэтому вы можете избавиться от головной боли при помощи сочетания клавиш Ctrl + Shift + M: оно моментально открывает окно нового письма. Причем оно работает вне зависимости от того, в каком меню приложения вы находитесь.

Ctrl + 1 — переключение на почтовый ящик

Microsoft Outlook — преимущественно почтовый клиент, однако он включает в себя и другие функции, от календаря до списка контактов и расписания. Тем не менее, будет полезно запомнить сочетание клавиш, которое быстро возвращает вас в почтовый ящик — Ctrl + 1. Это сэкономит не так уж и много времени, зато вам не придется кликать на разные окна.

Ctrl + 2 — переключение на календарь

Календарь Outlook позволяет комфортно организовывать встречи с коллегами: он прямо встроен в почтовый клиент, благодаря чему вы можете сверять информацию, не переключаясь между разными приложениями. Сочетание клавиш Ctrl + 2 позволяет быстро открыть календарь, не разыскивая нужную иконку в интерфейсе.

Ctrl + 3 — переключение на окно контактов

Наконец, в Microsoft Outlook также есть адресная книга, где можно посмотреть контактные данные пользователей, с которыми вы обмениваетесь письмами. И да, для быстро открытия этого окна тоже есть свое сочетание горячих клавиш — Ctrl + 3. Оно позволяет переключаться на контакты, когда вы находитесь в другой вкладке, вроде почты или календаря.

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