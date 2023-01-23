В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
34 минуты назад

Ученые предупредили о страшных последствиях для мозга при отказе от ручного письма

РИА "ФедералПресс"

23 января – День ручного письма или День почерка. Инициатором этого праздника стала американская Ассоциация производителей пишущих принадлежностей. В век технологий люди начинают все меньше прибегать к письму от руки. Однако это может сказаться на интеллектуальной деятельности. Подробности рассказали специалисты Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой Российской академии наук.

Ученые предупредили о последствиях для мозга при отказе от ручного письма
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Центр Брока

Видео дня

Чтение, моторика, координация – все это может пострадать и замедлить свою работу. При ручном письме задействованы участки мозга, отвечающие за интерпретацию сенсорных ощущений и формирование речи. А у тех, кто рукой не пишет, эти участки включаются гораздо реже. В голове есть центр Брока – участок, отвечающий за складывание букв в слова и их распознавание, то есть за умение читать и писать. При ручном письме этот центр активизирует свою работу. По информации ученых норвежского университета Ставангера, люди, которые быстро пишут, лучше читают. И наоборот: люди, медленно читающие и тяжело понимающие текст, плохо пишут.

Глазомер

Дети, которые мало пишут, страдают неразвитым глазомером. Раньше в Китае и Японии, например, в лучники старались брать каллиграфов. Кроме того, люди начинают хуже распознавать письменный текст. Тот, кто сам не пишет от руки, не понимает, что написано.

Грамотность

При редком использовании ручного письма в своей жизни, люди рискуют стать неграмотными и вовсе перестанут учить орфографию, так как не будут видеть в этом необходимости. Однако спорить с необходимостью учить спряжения так же странно, как оспаривать преимущества разностороннего образования. Без письма человек начинает хуже формулировать собственные мысли. Кто часто пишет рукой и записывает лекции, часто обращается к абстрактному мышлению. А его стоит держать в тонусе.

Плохая память и воображение

Процесс редкого правописания также влияет и на воображение. Оно становится хуже. Люди, которые записывают текст от руки, лучше представляют себе в уме, о чем идет речь. Это выяснили, посадив людей записывать лекции в томографе. У детей могут появиться проблемы с памятью. Есть много исследований, которые говорят от том, что материал, записанный от руки, а не на компьютере, лучше запоминается, так как люди формулируют основные мысли еще в процессе записи. Это подтвердили и эксперименты американских психологов Пэм Мюллер и Дэниеля Оппенгеймера.

Если человек утратит полезную для общего развития практику – письмо от руки – его мозг станет более ленивым.

Ранее сообщалось у людей, страдающих деменцией, со временем ухудшаются память и мышление, теряется способность выполнять каждодневные задачи. Врач-невролог клинико-диагностического центра МЕДСИ Татьяна Щербакова рассказала о полезных привычках, помогающих снизить риск развития заболевания.

Наука и техника,Татьяна Щербакова,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители