В поисковике Google появилась "грибная пасхалка" в честь сериала The Last of Us

В честь выхода сериала «Одни из нас» (The Last of Us), основанного на одноименной игре, Google добавила в свою поисковую систему «грибную пасхалку». Об этом сообщает портал Gamerant.

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Если вбить в поиск фразу «одни из нас», или «the last of us», внизу экрана появится пиктограмма с нарисованным грибом. По клику по ней в браузере начинает «разрастаться» кордицепс — гриб, который привел к появлению зараженных в мире сериала. По клику на размещенный рядом крестик все грибы пропадут.