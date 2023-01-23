В поисковике Google появилась "грибная пасхалка" в честь сериала The Last of Us

В честь выхода сериала «Одни из нас» (The Last of Us), основанного на одноименной игре, Google добавила в свою поисковую систему «грибную пасхалку». Об этом сообщает портал Gamerant.
Если вбить в поиск фразу «одни из нас», или «the last of us», внизу экрана появится пиктограмма с нарисованным грибом. По клику по ней в браузере начинает «разрастаться» кордицепс — гриб, который привел к появлению зараженных в мире сериала. По клику на размещенный рядом крестик все грибы пропадут.
Премьера сериала «Одни из нас» состоялась 15 января 2023 года на телеканале HBO. В ее основу лег сюжет одноименной игры о путешествии контрабандиста Джоэла и подростка Элли в мире постапокалипсиса. Креативным директором и сценаристом проекта выступил Нил Дракманн. Игра была выпущена в 2013 году эксклюзивно для консоли PlayStation 3. В сериале роли протагонистов достались Педро Паскалю и Белле Рамси.