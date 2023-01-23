В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
42 минуты назад

В поисковике Google появилась "грибная пасхалка" в честь сериала The Last of Us

Газета.Ruиещё 1

В честь выхода сериала «Одни из нас» (The Last of Us), основанного на одноименной игре, Google добавила в свою поисковую систему «грибную пасхалку». Об этом сообщает портал Gamerant.

В поисковике Google появилась "грибная пасхалка" в честь сериала The Last of Us
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Если вбить в поиск фразу «одни из нас», или «the last of us», внизу экрана появится пиктограмма с нарисованным грибом. По клику по ней в браузере начинает «разрастаться» кордицепс — гриб, который привел к появлению зараженных в мире сериала. По клику на размещенный рядом крестик все грибы пропадут.

Премьера сериала «Одни из нас» состоялась 15 января 2023 года на телеканале HBO. В ее основу лег сюжет одноименной игры о путешествии контрабандиста Джоэла и подростка Элли в мире постапокалипсиса. Креативным директором и сценаристом проекта выступил Нил Дракманн. Игра была выпущена в 2013 году эксклюзивно для консоли PlayStation 3. В сериале роли протагонистов достались Педро Паскалю и Белле Рамси.

Наука и техника,Нил Дракманн,Педро Паскаль,Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители