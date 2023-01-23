Когда и какие компьютеры Apple получат получат процессор нового поколения M3

Марк Гурман из Bloomberg опубликовал свежие данные о будущих новинках Apple. По словам журналиста, компания активно работает над новыми моделями MacBook Air и iMac с чипом M3.

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Отличительной особенностью следующего поколения процессоров является использование 3-нанометрового технологического процесса. Это значит, что чип будет более энергоэффективным (на 30%) при возросшей производительности (на 15%).

Ожидается, что первые устройства на базе Apple M3 выйдут уже в конце 2023 — в начале 2024 годов. Если говорить о моделях, то, скорее всего, это будут MacBook Air 13” и 15”, а также свеженький iMac.