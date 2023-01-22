Дмитрий Медведев набрал более миллиона подписчиков в Telegram

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев набрал более одного миллиона подписчиков в Telegram. Канал политика был создан в марте прошлого года, передает ФАН.

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Медведев решил завести свой Telegram-канал, так как посчитал площадку востребованной для общения. Чаще всего зампредседателя Совбеза России публикует текстовые сообщения и иногда прикрепляет к ним эмодзи.