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1 час назад

Дмитрий Медведев набрал более миллиона подписчиков в Telegram

Газета.Ru

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев набрал более одного миллиона подписчиков в Telegram. Канал политика был создан в марте прошлого года, передает ФАН.

Дмитрий Медведев набрал более миллиона подписчиков в Telegram
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Медведев решил завести свой Telegram-канал, так как посчитал площадку востребованной для общения. Чаще всего зампредседателя Совбеза России публикует текстовые сообщения и иногда прикрепляет к ним эмодзи.

На канале Дмитрия Медведева уже опубликовано свыше 200 постов. Последняя запись посвящена встрече иностранных политиков в Рамштайне и обсуждению новой помощи Украине. Сообщение посмотрели более 800 тысяч человек.

Наука и техника,Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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