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29 минут назад

Маск подсчитал количество сотрудников Twitter

Илья Родин

Бизнесмен Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, назвал не соответствующими действительности данные телеканала CNBC о том, что в Twitter остались всего 1,3 тыс. работников. Он заявил, что их значительно больше, пишет Reuters.

Маск подсчитал количество сотрудников Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Эти данные неверны. В Twitter в настоящее время работают около 2,3 тыс. активных, трудоустроенных сотрудников», - подчеркнул Маск.

Предприниматель уточнил, что в соцсети по-прежнему функционирует служба по доверию и безопасности, в ней заняты сотни сотрудников.

Кроме того, отметил Маск, в компании трудятся «несколько тысяч работников через подрядчиков».

Ранее сообщалось, что в Twitter прошли массовые сокращения. Первоначально были уволены 2750 сотрудников из 7000, затем прошли еще несколько волн сокращений.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
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