Маск подсчитал количество сотрудников Twitter

Бизнесмен Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, назвал не соответствующими действительности данные телеканала CNBC о том, что в Twitter остались всего 1,3 тыс. работников. Он заявил, что их значительно больше, пишет Reuters.

«Эти данные неверны. В Twitter в настоящее время работают около 2,3 тыс. активных, трудоустроенных сотрудников», - подчеркнул Маск.

Предприниматель уточнил, что в соцсети по-прежнему функционирует служба по доверию и безопасности, в ней заняты сотни сотрудников.

Кроме того, отметил Маск, в компании трудятся «несколько тысяч работников через подрядчиков».