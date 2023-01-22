Астронавт Олдрин женился в четвертый раз в день своего 93-летия

Астронавт Базз Олдрин рассказал в социальных сетях, что связал себя священными узами брака с Анкой Фор в свой 93-й день рождения. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Фото: соцсети соцсети

Отмечается, что Олдрин получил всемирную известность в 1969 году, став участником космической миссии «Аполлон-11» вместе с Нилом Армстронгом и Майклом Коллинзом. В настоящее время из трех астронавтов в живых остался только Олдрин. Армстронг ушел из жизни в 2012 году, а а Коллинз в 2021.

«Мы взволнованы, как сбежавшие от родителей подростки», - признался Базз Олдрин.

Уточняется, что летом 2022 года Олдрин еще раз испытал минуты славы. На аукционе Sotheby's куртка, в которой он высаживался на Луну, ушла с молотка за $2,7 млн. И стала самой дорогой из курток, проданных на аукционах.