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1 час назад

Астронавт Олдрин женился в четвертый раз в день своего 93-летия

Илья Родин

Астронавт Базз Олдрин рассказал в социальных сетях, что связал себя священными узами брака с Анкой Фор в свой 93-й день рождения. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Астронавт Олдрин женился в четвертый раз в день своего 93-летия
Фото: соцсетисоцсети

Отмечается, что Олдрин получил всемирную известность в 1969 году, став участником космической миссии «Аполлон-11» вместе с Нилом Армстронгом и Майклом Коллинзом. В настоящее время из трех астронавтов в живых остался только Олдрин. Армстронг ушел из жизни в 2012 году, а а Коллинз в 2021.

«Мы взволнованы, как сбежавшие от родителей подростки», - признался Базз Олдрин.

Уточняется, что летом 2022 года Олдрин еще раз испытал минуты славы. На аукционе Sotheby's куртка, в которой он высаживался на Луну, ушла с молотка за $2,7 млн. И стала самой дорогой из курток, проданных на аукционах.

63-летняя Анка Фор, четвертая супруга легендарного астронавта, является вице-президентом принадлежащей Олдрину компании Buzz Aldrin Ventures LLC.

Наука и техника,Базз Олдрин,Майкл Коллинз,Нил Армстронг,
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