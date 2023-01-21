Стратегия запугивания в борьбе с пандемией ковида оказалась неэффективна

Российские и зарубежные ученые выяснили, что пиар-кампании о смертельной опасности коронавируса не заставили население большинства стран мира соблюдать меры безопасности, но при этом они повысили уровень тревожности в обществе, что само по себе является проблемой. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ со ссылкой на исследование в журнале Affective Science.

"Многие лидеры общественного мнения с самого начала пандемии призывали ВОЗ и профильные здравоохранительные организации активнее запугивать людей при пропаганде последствий заражения COVID-19. Проведенные нами эксперименты поставили под сомнение эффективность этой стратегии, а также раскрыли потенциально негативные эффекты от ее применения", - пишут исследователи.

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Самоизоляция, социальное дистанцирование и ношение индивидуальных средств защиты до сих пор остается одним из самых эффективных методов замедления дальнейшего распространения коронавируса. Широкое применение этих стратегий пока не привело к полной остановке мировой пандемии, что породило массу дискуссий о том, насколько эффективны эти меры.

Большинство ученых при этом сейчас уверено в том, что применение масок помогло снизить скорость распространения SARS-CoV-2. Это, однако, не привело к исчезновению стихийного движения "антимасочников", скептически относящихся к необходимости использования персональной защиты. Их существование заставляет ученых спорить о том, насколько эффективны общественные пиар-кампании, нацеленные на пропаганду самоизоляции, антисептиков и масок.

Бесполезность стратегии запугивания

Группа российских и зарубежных исследователей под руководством Дженнифер Лернер, профессора Гарвардского университета (США), провела пока самую масштабную практическую проверку двух самых распространенных стратегий по убеждению населения соблюдать самоизоляцию, социальное дистанцирование и носить маски. Первая из них опирается на пропаганду негативных последствий ковида, а вторая подчеркивает пользу от соблюдения мер.

Для оценки и сравнения эффективности этих пиар-подходов исследователи собрали группу из почти 15929 добровольцев, проживающих в 84 странах. Все участники эксперимента согласились пройти серию онлайн-опросов, в ходе которых им демонстрировали слайды с официальными рекомендациями ВОЗ, на которых подчеркивалась польза от соблюдения антиковидных мер или же их негативные последствия.

Анализ показал, что обе стратегии примерно одинаковым образом влияли на мнения людей и их намерение носить маску и самоизолироваться, но при этом тактика запугивания населения оказалась более опасной с точки зрения ее психологических последствий. Это выражалось в значительном усилении тревожных настроений среди опрошенных жителей практически всех стран, что само по себе способно привести к увеличению нагрузки на систему здравоохранения и росту уровня смертности.