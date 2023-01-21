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25 минут назад

Учёные нашли замену ботоксу для разглаживания морщин

Ferra.ru

Новое исследование показало, что инъекции РНК способны разглаживать морщины в стареющей коже. Ученые говорят, что эта процедура безопаснее, чем введение ботокса.

Учёные нашли замену ботоксу для разглаживания морщин
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Новый препарат содержит эти новые прививки содержат матричную РНК (мРНК). Молекула несёт генетический код, который позволяет клетки производить белки.

В экспериментах с лысыми мышами исследователи подвергали их воздействию УФ-излучения в течение 60 дней, чтобы вызвать появление морщин. Через 28 дней у животных, получавших инъекции мРНК, было такое же количество морщин, что и у мышей, не подвергавшихся УФ-облучению.

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