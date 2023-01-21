Учёные нашли замену ботоксу для разглаживания морщин

Новое исследование показало, что инъекции РНК способны разглаживать морщины в стареющей коже. Ученые говорят, что эта процедура безопаснее, чем введение ботокса.

В экспериментах с лысыми мышами исследователи подвергали их воздействию УФ-излучения в течение 60 дней, чтобы вызвать появление морщин. Через 28 дней у животных, получавших инъекции мРНК, было такое же количество морщин, что и у мышей, не подвергавшихся УФ-облучению.