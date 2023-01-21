Революционный факт: в теле человека обнаружили новую сеть сосудов

Ученые из Оксфордского университета обнаружили лимфатические сосуды в костной ткани и продемонстрировали их роль в регенерации костей и клеток крови. Исследование опубликовано в журнале Cell.
Лимфатическая система представляет собой сеть сосудов, разветвляющихся по всему телу и играющих важную роль в оттоке лишней жидкости из тканей, выведении продуктов жизнедеятельности и работе иммунитета.
Ранее предполагалось, что мозг, глаза и кости не имеют лимфатической ткани. С помощью нового метода визуализации высокого разрешения ученые обнаружили активную сеть лимфатических сосудов в костях.
Авторы работы также продемонстрировали, что лимфатические сосуды в костях работают вместе со стволовыми клетками крови и со специализированными клетками над восстановлением ткани.
Этот процесс, возможно, играет важную при восстановлении после переломов. Кроме того, старение, связанное со снижением способности к восстановлению костей, также сопровождается нарушением передачи сигналов в лимфатической системе костей.
Ученые показали, что введение молодых лимфатических эндотелиальных клеток ускоряет заживление состарившихся костей. Этот революционный факт может лечь в основу нового метода для лечения переломов у пожилых людей. Исследователи планируют изучить роль лимфатических сосудов при ревматоидном артрите и болезнях крови. Выбор пола ребенка и клонирование людей: что вы думаете по спорным вопросам биоэтики? Пройдите опрос "Газеты.Ru".