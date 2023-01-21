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25 минут назад

Врачи впервые обнаружили лимфатические сосуды в костной ткани

Газета.Ru

Ученые из Оксфордского университета обнаружили лимфатические сосуды в костной ткани и продемонстрировали их роль в регенерации костей и клеток крови. Исследование опубликовано в журнале Cell.

Революционный факт: в теле человека обнаружили новую сеть сосудов
Фото: ТАССТАСС

Лимфатическая система представляет собой сеть сосудов, разветвляющихся по всему телу и играющих важную роль в оттоке лишней жидкости из тканей, выведении продуктов жизнедеятельности и работе иммунитета.

Ранее предполагалось, что мозг, глаза и кости не имеют лимфатической ткани. С помощью нового метода визуализации высокого разрешения ученые обнаружили активную сеть лимфатических сосудов в костях.

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Авторы работы также продемонстрировали, что лимфатические сосуды в костях работают вместе со стволовыми клетками крови и со специализированными клетками над восстановлением ткани.

Этот процесс, возможно, играет важную при восстановлении после переломов. Кроме того, старение, связанное со снижением способности к восстановлению костей, также сопровождается нарушением передачи сигналов в лимфатической системе костей.

Ученые показали, что введение молодых лимфатических эндотелиальных клеток ускоряет заживление состарившихся костей. Этот революционный факт может лечь в основу нового метода для лечения переломов у пожилых людей. Исследователи планируют изучить роль лимфатических сосудов при ревматоидном артрите и болезнях крови. Выбор пола ребенка и клонирование людей: что вы думаете по спорным вопросам биоэтики? Пройдите опрос "Газеты.Ru".

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