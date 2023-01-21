YouTube заблокировал новый аккаунт телеканала 360 "Антисанкции"

Администрация YouTube заблокировала новый проект «Антисанкции», принадлежащий российскому телеканалу 360. Об этом в субботу сообщает сайт телеканала.

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Причиной блокировки YouTube-канала со 100 тысячами подписчиков стало вышедшее в топ-10 видео. Оно появилось в рамках проекта аналитика Михаила Онуфриенко и ведущей Екатерины Малашенко с разбором новостей о военной спецоперации.

Администрация Youtube не сочла нужным объяснить, какие правила нарушил канал.

Это не первая блокировка продуктов телекомпании. В марте 2022 года Google без объяснения причин заблокировал «Телеканал 360», а позже - и второй аккаунт – «Новости Подмосковья».

Позднее Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и счета российского подразделения компании Google - ООО «Гугл» - еще на 500 млн рублей в качестве обеспечительной меры по иску АО «Телеканал 360».