В Сеть слили рендер первых часов на Snapdragon W5+

В прошлом году Qualcomm анонсировала чип Snapdragon W5+ для носимых устройств, после чего было подтверждено, что Mobvoi станет первой компанией, которая воспользуется этим чипом в часах. Теперь можно на них взглянуть. Встречайте – TicWatch Pro 5.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Инсайдер Kuba Wojciechowski поделился первым рендером TicWatch Pro 5. Предыдущая модель имела две заводные головки с правой стороны, в то время, как Mobvoi в TicWatch Pro 5 упростила дизайн, сделав устройство с одной заводной головкой, а там, где раньше были цифры по ободку экрана, в Ticwatch Pro 5 ободок текстурированный.

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