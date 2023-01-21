В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
42 минуты назад

В Сеть слили рендер первых часов на Snapdragon W5+

Ferra.ru

В прошлом году Qualcomm анонсировала чип Snapdragon W5+ для носимых устройств, после чего было подтверждено, что Mobvoi станет первой компанией, которая воспользуется этим чипом в часах. Теперь можно на них взглянуть. Встречайте – TicWatch Pro 5.

В Сеть слили рендер первых часов на Snapdragon W5+
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Инсайдер Kuba Wojciechowski поделился первым рендером TicWatch Pro 5. Предыдущая модель имела две заводные головки с правой стороны, в то время, как Mobvoi в TicWatch Pro 5 упростила дизайн, сделав устройство с одной заводной головкой, а там, где раньше были цифры по ободку экрана, в Ticwatch Pro 5 ободок текстурированный.

Ferra.ru

В остальном форма и дизайн остались похожими на предыдущую модель. По словам Wojciechowski, часы должны получить “всю мощь Wear OS 3”. Никакие другие технические характеристики устройства пока не подтверждены.

Наука и техника,Qualcomm,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители