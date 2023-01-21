Илон Маск признал игнорирование просьб друзей не писать провокации в Twitter

Илон Маск признал, что не перестанет писать в Twitter, кто бы ни говорил ему остановиться. Об этом стало известно благодаря судебному процессу по делу о мошенничестве с ценными бумагами.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

На Маска ранее подала в суд группа инвесторов Tesla. Маск выступал на суде чуть более 30 минут, после чего судебное заседание было прервано до следующего понедельника. Но адвокаты истцов задали много вопросов о его “привычках” в Twitter, в частности, о всех людях в его жизни, которые умоляли его уйти с сайта.

Среди людей, которые просили его прекратить писать в соцсети был Антонио Грасиас, бывший директор в совете директоров Tesla, инвесторы Рон Барон и Сэм Теллер, бывший фактический руководитель аппарата Маска и другие близкие соратники.

"Полагаю, что я продолжал писать в Twitter, да", - ответил Маск на вопрос, игнорировал ли он своих советников и инвесторов.