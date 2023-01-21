В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
28 минут назад

Авиакомпания случайно раскрыла список "запрещенных к полетам" людей

Ferra.ru

Незащищенный сервер, обнаруженный исследователем безопасности, содержал личные данные сотен тысяч людей из базы данных “террористического скрининга” и "Списка нелетающих" правительства США.

Авиакомпания случайно раскрыла список "запрещенных к полетам" людей
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Обнаруженный швейцарским хакером, известным как maia arson crimew, сервер, управляемый национальной авиакомпанией США CommuteAir, был оставлен в открытом доступе в Интернете.

Там было обнаружено огромное количество данных компании, включая частную информацию о почти 1 000 сотрудников CommuteAir. В результате анализа сервера был обнаружен текстовый файл под названием "NoFly.csv" - ссылка на подгруппу лиц в базе данных террористического скрининга, которым запрещены авиаперелеты из-за подозрений или известных связей с террористическими организациями.

По данным maia arson crimew, список насчитывал в общей сложности более 1,5 миллиона записей. Данные включали имена и фамилии, а также даты рождения.

В заявлении для Daily Dot компания CommuteAir сообщила, что открытая инфраструктура, которую она описала как сервер разработки, использовалась в целях тестирования. CommuteAir добавила, что сервер не раскрывал никакой информации о клиентах, как ранее заявлял maia arson crimew.

CommuteAir также подтвердила легитимность данных, заявив, что это была версия "федерального списка, запрещенного к полетам", составленного примерно четыре года назад.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители