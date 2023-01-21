После критики CNET перестала использовать ИИ для написания своих статей

CNET приостановит публикацию материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта, "пока что", сообщило руководство сайта сотрудникам. Об этом сообщает The Verge. Совещание состоялось через неделю после того, как CNET подвергся нападкам за использование ИИ для написания статей.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

CNET официально не объявлял об использовании искусственного интеллекта, пока читатели не заметили небольшое сообщение.

"Мы не делали это в тайне", - сказал главный редактор CNET Конни Гульельмо. “Мы сделали это без шума”.

Звонок вели Гульельмо, Линдси Туррентайн, исполнительный директор CNET по контенту и аудитории, и Лэнс Дэвис, вице-президент Red Ventures, которой и принадлежит издание, по контенту.

Дэвис также предоставил сотрудникам более подробную информацию об инструменте, который используется для написания статей роботами. До сих пор большинство сотрудников практически ничего не знали о машине, которая генерирует десятки статей, появляющихся на CNET.