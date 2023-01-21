Трекер Apple AirTag спас жизнь домашнего питомца

Техника Apple вновь спасает. На этот раз для собаки из округа Сан-Бернадино, которую унесло паводковыми водами. Спасатели смогли найти собаку, в частности, благодаря трекеру AirTag, который хозяйка собаки прикрепила к его ошейнику.

Фото: ABC7 ABC7

Собака во время прогулки отстала от хозяйки и оказалась в бассейне для защиты от наводнений. Затем его унесло "быстро движущейся водой", он исчез из виду и попал в расположенную неподалеку трубу.

"Он отстал от меня и просто спустился в этот дренаж. Вода неслась так быстро…", - сказала владелица в интервью ABC7.