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1 час назад

Трекер Apple AirTag спас жизнь домашнего питомца

Ferra.ru

Техника Apple вновь спасает. На этот раз для собаки из округа Сан-Бернадино, которую унесло паводковыми водами. Спасатели смогли найти собаку, в частности, благодаря трекеру AirTag, который хозяйка собаки прикрепила к его ошейнику.

Трекер Apple AirTag спас жизнь домашнего питомца
Фото: ABC7ABC7

Собака во время прогулки отстала от хозяйки и оказалась в бассейне для защиты от наводнений. Затем его унесло "быстро движущейся водой", он исчез из виду и попал в расположенную неподалеку трубу.

"Он отстал от меня и просто спустился в этот дренаж. Вода неслась так быстро…", - сказала владелица в интервью ABC7.

Очевидцы помогли ей вызвать спасателей, которые бросились на поиски Шеймуса (кличка собаки). К счастью, у него на ошейнике была не только обычная идентификационная бирка, но и AirTag. Благодаря этому, а также лаю Шеймуса, спасатели нашли его. После спасения Шеймус был найден "без травм и в хорошем настроении".

Наука и техника,Apple,
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