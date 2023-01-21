Маск уволил 80 процентов сотрудников Twitter

После того как Twitter был куплен миллиардером Илоном Маском, компания сократила 80 процентов сотрудников. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает телеканал CNBC.
«Внутренние документы показывают, что Twitter избавился примерно от 80% своих сотрудников, с тех пор как компанию возглавил Илон Маск, и численность персонала сейчас составляет порядка 1,3 тысячи человек», – сообщает телеканал в своих новостях.
В помощь сокращенному в пять раз штату Маск привлек специалистов из других своих компаний, таких как Tesla, SpaceX, The Boring Co.
Ранее «СП» писала о том, что VK, «Яндекс», «Сбер» и «Ростелеком» будут работать над созданием национальной мобильной операционной системы.