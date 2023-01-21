Маск уволил 80 процентов сотрудников Twitter

После того как Twitter был куплен миллиардером Илоном Маском, компания сократила 80 процентов сотрудников. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает телеканал CNBC.

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«Внутренние документы показывают, что Twitter избавился примерно от 80% своих сотрудников, с тех пор как компанию возглавил Илон Маск, и численность персонала сейчас составляет порядка 1,3 тысячи человек», ­– сообщает телеканал в своих новостях.

В помощь сокращенному в пять раз штату Маск привлек специалистов из других своих компаний, таких как Tesla, SpaceX, The Boring Co.