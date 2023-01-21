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1 час назад

В Египте обнаружили гробницу с мумиями крокодилов

ТК «Звезда»

На юге Египта нашли древнюю гробницу с пятью мумифицированными скелетами и пятью черепами крокодилов. Об этом сообщает Heritage Daily.

В Египте обнаружили гробницу с мумиями крокодилов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В стране известно более 20 захоронений с мумиями этих животных, но обнаружить десять хорошо сохранившихся в непобеспокоенной гробнице - что-то невероятное», - приводит издание комментарий археозоолога Беа де Купере.

Найденные рептилии относятся к доптолемеевской эпохе до 304 года до нашей эры. Тела крокодилов в длину составляют от 1,8 до 3,5 метров. Археологи предположили, что изначально животные были захоронены в другом месте, возможно, в песчаной яме, где их тела были высушены естественным образом.

Мумии находились в районе Куббат аль-Хава на западном берегу Нила. Здесь покоилась знать в эпоху Старого и Среднего царств.

Ранее в Турции нашли саркофаг с человеческими останками. Находке может быть около 2 тысяч лет. Его обнаружили во время раскопок фундамента после сноса дома.

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