Киберэксперт рассказал о причинах слежки через смартфон

Модули в операционной системе (ОС) смартфона следят за геолокацией, подключением к сотовым операторам и перемещением между ними, а также подключением к Wi-Fi сетям. О причинах слежки через смартфон рассказал директор Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Виктор Гулевич в беседе с агентством «Прайм».

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Как заявил специалист, приложения смартфона собирают всю получаемую информацию фото и видео — в частности, дату съемки, место съемки, данные о действующих лицах и прочее.

Киберэксперт порекомендовал следовать базовым правилам безопасности в информационном пространстве — не скачивать малоизвестные приложения, следить за уровнем доступа, которые приложения просят при установке, запретить доступ в интернет приложениям. На компьютере можно использовать файрвол — барьер нежелательного контента.