«Ъ»: РКН ограничит передачу платежной информации в Telegram

Telegram причислят к числу иностранных мессенджеров и ограничат передачу в нём платёжной информации. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Роскомнадзор.

Уточняется, что данные запреты, которые будут введены новым законом с 1 марта, касаются интеграции Telegram со средствами оплаты пожертвований и подписок, а также банков.

В ВТБ и ПСБ, которые из-за невозможности публиковать приложения в App Store развивают банкинг через Telegram, отметили, что все операции проводятся на их стороне. При этом закон не допускает отправки вспомогательных банковских сообщений, сказано в материале.

«Ряду организаций в России будет запрещено использовать Telegram для «передачи платёжных документов и персональных данных при предоставлении услуг», — сообщили в РКН.