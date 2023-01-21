В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
43 минуты назад

«Ъ»: РКН ограничит передачу платёжной информации в Telegram

RT на русскомиещё 5

Telegram причислят к числу иностранных мессенджеров и ограничат передачу в нём платёжной информации. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Роскомнадзор.

«Ъ»: РКН ограничит передачу платежной информации в Telegram
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Уточняется, что данные запреты, которые будут введены новым законом с 1 марта, касаются интеграции Telegram со средствами оплаты пожертвований и подписок, а также банков.

В ВТБ и ПСБ, которые из-за невозможности публиковать приложения в App Store развивают банкинг через Telegram, отметили, что все операции проводятся на их стороне. При этом закон не допускает отправки вспомогательных банковских сообщений, сказано в материале.

«Ряду организаций в России будет запрещено использовать Telegram для «передачи платёжных документов и персональных данных при предоставлении услуг», — сообщили в РКН.

19 января стало известно, что ВТБ запускает работу онлайн-банка в мессенджере Telegram.

Наука и техника,Коммерсант,Банк ВТБ,Роскомнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители