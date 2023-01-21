В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
18 минут назад

Ученые предложили оценивать ВВП по-новому

Lenta.ru

Ученые Чикагского университета предложили новый способ оценивать уровень внутреннего валового продукта (ВВП) стран. По мнению доктора Луиса Мартинеса, помочь в этом могут данные об освещенности страны, полученные со спутниковых снимков. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исследование.

Ученые предложили оценивать ВВП по-новому
Фото: ТАССТАСС

Мартинес отметил, что по мере роста экономики появляется больше домов, больше фабрик, больше уличных фонарей, которые производят свет. По словам Мартинеса, определить по снимкам точный показатель ВВП нельзя, но динамика освещенности страны может указать на расхождение официальных данных с реальностью.

Ученые также оценили спутниковые данные и показатели ВВП стран в зависимости от их «уровня свободы и несвободы». По их данным, среднее расхождение этих показателей в авторитарных странах составило 35 процентов. К «несвободным» странам ученые отнесли Россию, Казахстан, Катар и ряд других.

Ранее Всемирный банк ухудшил прогноз на 2023 в отношении России год до падения на 3,3 процента. Главной причиной называется снижение нефтегазовых доходов страны.

Наука и техника,Луис Мартинес,Всемирный Банк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители