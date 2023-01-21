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1 час назад

Астронавты из США и Японии завершили выход космос для установки солнечных батарей

Мир24иещё 1

Астронавт из США Николь Манн и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката в пятницу завершили выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения работ по подготовке станции к установке панелей солнечных батарей iROSA. Трансляция проходила на сайте NASA.

Астронавты из США и Японии завершили выход космос для установки солнечных батарей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В 16:15 мск начался выход, а завершился он в 23:35 мск. Астронавты установили крепления для солнечных панелей iROSA, которые в течение этого года будут доставлены на МКС кораблем Cargo Dragon. Ранее в NASA заявляли, что имеющиеся солнечные батареи на МКС работают нормально, но на них появились признаки износа.

Для Манн и Вакаты выход в космос стал первым. Помимо них вахту сейчас несут россияне Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Анна Кикина и американцы Фрэнк Рубио и Джош Кассада.

В конце прошлого года американские астронавты Фрэнк Рубио и Джош Кассада установили и развернули новую более мощную солнечную панель IROSA на четвертом сегменте (P4) правой стороны фермы МКС.

Наука и техника,Дмитрий Петелин,Анна Кикина,Сергей Прокопьев,NASA,
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