Астронавты из США и Японии завершили выход космос для установки солнечных батарей

Астронавт из США Николь Манн и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката в пятницу завершили выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения работ по подготовке станции к установке панелей солнечных батарей iROSA. Трансляция проходила на сайте NASA.

В 16:15 мск начался выход, а завершился он в 23:35 мск. Астронавты установили крепления для солнечных панелей iROSA, которые в течение этого года будут доставлены на МКС кораблем Cargo Dragon. Ранее в NASA заявляли, что имеющиеся солнечные батареи на МКС работают нормально, но на них появились признаки износа.

Для Манн и Вакаты выход в космос стал первым. Помимо них вахту сейчас несут россияне Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Анна Кикина и американцы Фрэнк Рубио и Джош Кассада.