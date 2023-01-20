Индия создала собственную операционную систему для смартфонов

В настоящее время индийская ОС предоставляется организациям, предъявляющим строгие требования к конфиденциальности и безопасности. Так, в BharOS нет приложений по умолчанию. Пользователи могут сами настроить приложения, которым они доверяют. Им будет выдан доступ к определённым функциям или данным.