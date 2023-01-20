Twitter продала свой логотип ради спасения офиса

Компания Илона Маска Twitter продала с аукциона несколько предметов из офиса в Сан-Франциско, в том числе огромный логотип в виде синей птицы за $100 тыс. Об этом сообщает Business Insider.

Отмечается, что аукцион социальной сети завершился в ночь на 19 января по московскому времени, а его инициатором выступил аукционный дом Heritage Global Partners.

По данным Business Insider, продажа вещей, в том числе логотипа, связана со стремлением компании найти денежные средства для оплаты аренды главного офиса. Однако представитель Heritage заверил, что аукцион был проведен не из-за неустойчивого финансового положения Twitter.

«Если кто-то искренне думает, что доход от продажи пары компьютеров и стульев окупит ту гору долгов, то он идиот», — заявил спикер.

Также на аукционе по ценам ниже официальных были проданы такие предметы, как профессиональный слайсер для нарезки мяса, хамона, рыбы, овощей, хлеба Berkel 330M-STD и гриль для общепитов Rotisol France 1400.8PG.

Ранее сообщалось, что на аукцион выставили офисное оборудование, в том числе различные телевизоры, столы и оборудование для конференций.