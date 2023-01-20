В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
24 минуты назад

Twitter продала свой логотип ради спасения офиса

Газета.Ru

Компания Илона Маска Twitter продала с аукциона несколько предметов из офиса в Сан-Франциско, в том числе огромный логотип в виде синей птицы за $100 тыс. Об этом сообщает Business Insider.

Twitter продала свой логотип ради спасения офиса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отмечается, что аукцион социальной сети завершился в ночь на 19 января по московскому времени, а его инициатором выступил аукционный дом Heritage Global Partners.

По данным Business Insider, продажа вещей, в том числе логотипа, связана со стремлением компании найти денежные средства для оплаты аренды главного офиса. Однако представитель Heritage заверил, что аукцион был проведен не из-за неустойчивого финансового положения Twitter.

«Если кто-то искренне думает, что доход от продажи пары компьютеров и стульев окупит ту гору долгов, то он идиот», — заявил спикер.

Также на аукционе по ценам ниже официальных были проданы такие предметы, как профессиональный слайсер для нарезки мяса, хамона, рыбы, овощей, хлеба Berkel 330M-STD и гриль для общепитов Rotisol France 1400.8PG.

Ранее сообщалось, что на аукцион выставили офисное оборудование, в том числе различные телевизоры, столы и оборудование для конференций.

В январе арендодатель одного из офисов компании Twitter в Сан-Франциско подал иск против компании из-за неоплаты аренды более чем на $136 тыс.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители