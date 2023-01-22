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38 минут назад

Инфекционист назвал сроки завершения пандемии коронавируса

Lenta.ruиещё 3

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с ТАСС назвал сроки завершения пандемии коронавируса, заявив, что она закончится через один-два года.

Инфекционист назвал сроки завершения пандемии коронавируса
Фото: ТАССТАСС

По его словам, для адаптации вирусу необходимо четыре-пять лет. «Три года активного процесса и два года адаптации», — пояснил специалист.

Он добавил, что новые линии коронавируса могут появиться, если у человека сильно ослаблен иммунитет. Также Тимаков подчеркнул, что коронавирус стал типичной ОРВИ и многие россияне уже имеют иммунитет к циркулирующим вариантам вируса.

Ранее глава Минздрава России Михали Мурашко заявил, что в стране нет третьей волны коронавируса. По его словам, заболеваемость COVID-19 в целом по стране снижается, просто разные регионы по-разному выходят из пандемии.

Наука и техника,Евгений Тимаков,Минздрав РФ,
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