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1 час назад

В России на 25% подешевел iPhone 14 Plus

Ferra.ruиещё 1

В России внезапно подешевела одна из младших моделей в линейке iPhone 14 — 14 Plus.

В России на 25% подешевел iPhone 14 Plus
Фото: Ferra.ruFerra.ru

После презентации в сентябре российская цена iPhone 14 Plus в розничных сетях составляла 95 тысяч рублей. На данный момент стоят эти смартфоны 70 тысяч. Стоимость сократилась более чем на 25%.

«Фишка» 14 Plus в таком же, как у флагмана 14 Pro Max экране — 6,7 дюймов, при этом у него нет выреза Dynamic Island. В остальном модель не отличается от базовой.

Эта версия оснащена чипом A15 Bionic, 5G, 6 ГБ оперативной памяти, двойной камерой с объективами разрешением 12 Мп каждый, батареей ёмкостью 4323 мАч. Этот айфон получил Face ID, защиту от влаги, поддержку функции обнаружения ДТП и спутниковой связи.

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