Аудитория русскоязычных каналов в Telegram удвоилась

Суммарное количество неуникальных подписчиков русскоязычных Telegram-каналов в 2022 году выросло вдвое — с 1 млрд до 2 млрд. Наибольший прирост аудитории произошёл в марте 2022 и связан, прежде всего, с перетоком пользователей из Facebook и Instagram (запрещённые в России соцсети; принадлежат Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в РФ). Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные TGStat Agency.

Бум в Telegram в марте связан с блокировкой Facebook и Instagram. Тогда количество неуникальных подписчиков русскоязычных каналов выросло до 1,3 млрд против 1,09 млрд в феврале. Кроме того, пользователи активно подписывались на каналы с новостной повесткой. В другие месяцы рост был стабильным.

Сильнее всего по абсолютному числу подписчиков за 2022 год приросли каналы главы Чеченской республики Рамзана Кадырова (плюс 3 млн), издания «РИА Новости» (плюс 2,6 млн), а также новостной канал Readovka (плюс 1,6 млн). Среди блогеров сильнее всего аудиторию в мессенджере за год нарастили Ксения Собчак, ютуберы Дмитрий Масленников и Влад Бумага.

Отмечается и рост общего количества каналов. Например, за 2022 год количество каналов в категории «Искусство» увеличилось более чем вдвое, категории «Новости и СМИ», «Блоги», «Медицина», «Природа», «Игры», «Мода и красота», «Право» — более чем в полтора раза.