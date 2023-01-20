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29 минут назад

Аудитория русскоязычных каналов в Telegram удвоилась за год

Sostav.ru

Суммарное количество неуникальных подписчиков русскоязычных Telegram-каналов в 2022 году выросло вдвое — с 1 млрд до 2 млрд. Наибольший прирост аудитории произошёл в марте 2022 и связан, прежде всего, с перетоком пользователей из Facebook и Instagram (запрещённые в России соцсети; принадлежат Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в РФ). Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные TGStat Agency.

Аудитория русскоязычных каналов в Telegram удвоилась
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Бум в Telegram в марте связан с блокировкой Facebook и Instagram. Тогда количество неуникальных подписчиков русскоязычных каналов выросло до 1,3 млрд против 1,09 млрд в феврале. Кроме того, пользователи активно подписывались на каналы с новостной повесткой. В другие месяцы рост был стабильным.

Сильнее всего по абсолютному числу подписчиков за 2022 год приросли каналы главы Чеченской республики Рамзана Кадырова (плюс 3 млн), издания «РИА Новости» (плюс 2,6 млн), а также новостной канал Readovka (плюс 1,6 млн). Среди блогеров сильнее всего аудиторию в мессенджере за год нарастили Ксения Собчак, ютуберы Дмитрий Масленников и Влад Бумага.

Отмечается и рост общего количества каналов. Например, за 2022 год количество каналов в категории «Искусство» увеличилось более чем вдвое, категории «Новости и СМИ», «Блоги», «Медицина», «Природа», «Игры», «Мода и красота», «Право» — более чем в полтора раза.

Во многих каналах, по словам экспертов, наблюдаются «накруты» — искуственное увеличение охватов. По данным TGStat Agency, к такому методу прибегали 30% русскоязычных каналов. «Для рекламодателя это очень плохо: в данном случае он тратит деньги впустую — на показ своей рекламы роботам, фейковым аккаунтам», — отмечает гендиректор TGStat Agency Мария Борисенко. Общий рост вложений рекламодателей в мессенджер с учётом таргетированной рекламы за год составил 200%.

Наука и техника,Мария Борисенко,Дмитрий Масленников,Ксения Собчак,Рамзан Кадыров,
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